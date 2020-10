«Αφέντρα» από τις ΗΠΑ έχει τον τρόπο να πείσει τους υποστηρικτές του Τραμπ να ψηφίσουν Μπάιντεν

Λίγες μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της Αμερικής, μια «αφέντρα» εργάζεται πυρετωδώς για να μεταστρέψει την πελατεία της στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Η Empress Delfina προσφέρει πια στις υπηρεσίες της και «θεραπεία μεταστροφής από τον Τραμπ».

Όπως εξηγεί, αυτό που κάνει είναι να γελοιοποιεί και να εξευτελίζει τους «εκφυλισμούς οπαδούς του Τραμπ» μπας και έρθουν στα συγκαλά τους όσο κοντοζυγώνουμε στην εκλογική μάχη του 2020.

Lock in my #TrumpConversionTherapy rate of $1.99/min before the election by booking your 1st session now! Rates go up after trump LOSES miserably November 3, 2020 . #MAGA #MockeryOfTheMAGA #HeroOfTheStupid #PoliticalHumiliationFetish pic.twitter.com/9x1IDxkAXa

— Empress Delfina (@EmpressDelfina) October 29, 2020