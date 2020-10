Επίθεση με μαχαίρι σε φύλακα στο προξενείο της Γαλλίας στη Σαουδική Αραβία

Νέα επίθεση κατά γαλλικών στόχων μετά τη Νίκαια.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε φύλακας του γαλλικού προξενείου στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Saudi TV, ένας άνδρας συνελήφθη στην πόλη Τζέντα της Σαουδική Αραβίας, αφού επιτέθηκε «με αιχμηρό αντικείμενο» σε φρουρό του προξενείου της Γαλλίας.

A man has been arrested in the #Saudi Arabian city of #Jeddah after stabbing a guard at the French consulate, reports the official Saudi Press Agency.#Francehttps://t.co/4xowDns7Lh pic.twitter.com/Fno9uOBOX7

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 29, 2020