Ταγμένος επιστήμονας αφήνει χιλιάδες κουνούπια να τον τσιμπούν καθημερινά για να βρει θεραπεία

Φανταστείτε να έχετε στο χέρι σας τσιμπήματα από μερικές χιλιάδες κουνούπια. Πράγματι, ένας κανονικός εφιάλτης.

Μόνο που αυτός ο εφιάλτης είναι η καθημερινότητα για τον Perran Ross. Ο εντομολόγος από τη Μελβούρνη έχει βαλθεί να βρει αποτελεσματική θεραπεία για όλους αυτούς τους ιούς που μεταφέρονται με τα κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ζίκα κ.λπ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε πέρυσι 4,2 εκατ. κρούσματα κίτρινου πυρετού και ο αυστραλός επιστήμονας έχει αποφασίσει να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Here's a photo inside the cage with my arm going through a mesh stocking. This helps to reduce escapees. It also helps if I shake my arm as I take it out. pic.twitter.com/4yZFmKfY5y

