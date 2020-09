Νέα επικίνδυνη τρέλα στο TikTok, αυτή τη φορά αφορά… γονείς

Μπορεί το δημοφιλές στη νεολαία κοινωνικό δίκτυο να είναι γεμάτο από επικίνδυνες προκλήσεις για τους πιτσιρικάδες, φαίνεται όμως ότι η τρέλα χτύπησε πλέον και τους ενήλικες.

Στη νέα μόδα που ξεπήδησε λοιπόν από το TikTok, γονείς πετούν από την αγκαλιά τα παιδιά εκτός κάμερας, σαν να είναι μπάλες, χορεύοντας και τραγουδώντας ένα τραγούδι ραπ.

Κι όλα αυτά για μερικά likes, για την εφήμερη δόξα των κοινωνικών μέσων.

Το νέο challenge έχει μάλιστα και τις προϋποθέσεις του. Οι γονείς τραγουδούν και χορεύουν το κομμάτι «Baby» του ράπερ Blueface, που λέει κάπου «όχι μωρό, δεν μπορούμε να κάνουμε μωρό».

So Blueface is promoting a TikTok challenge where you toss an actual baby/toddler away and start twerking

Anything for a crumb of clout I guess pic.twitter.com/jXVC0CFBI0

— Squirt Reynolds 💸 ➐ (@SquirtReynoldss) September 9, 2020