Πανικός στην Ταϊβάν: Τρίχρονη μπλέχτηκε σε χαρταετό και εκτοξεύτηκε στον αέρα

Την πιο απροσδόκητη τροπή πήρε ένα φεστιβάλ χαρταετών, που διοργανώνεται στην πόλη Hsinchu της Ταϊβάν, όταν ένα 3χρονο κορίτσι απογειώθηκε μαζί με έναν χαρταετό εν μέσω ουρλιαχτών και τρόμου.

Η 3χρονη μπλέχτηκε στη μακριά ουρά του χαρταετού, την ώρα που μια δυνατή ριπή ανέμου τον άρπαξε από τα χέρια εκείνων που τον κρατούσαν, εκτοξεύοντας στον αέρα και τον χαρταετό και το παιδί.

Σύμφωνα με το Taiwan News, το φεστιβάλ ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη Hsinchu, η οποία φημίζεται για τους δυνατούς ανέμους, και το ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το κορίτσι να μένει για αρκετά δευτερόλεπτα στον αέρα, μέχρι που κάποιος τράβηξε τον χαρταετό στη γη. Στη συνέχεια κάποιοι παρευρισκόμενοι κατάφερνα να πιάσουν το κορίτσι, το οποίο υπέστη μόνο γρατσουνιές στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Μαζί με τη μητέρα της μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.

Η δημοτική αρχή, που διοργάνωνε και το φεστιβάλ, ακύρωσε τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και αργότερα ο δήμαρχος της πόλης απολογήθηκε μέσω Facebook.

