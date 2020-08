Το δημαρχείο του Τελ Αβίβ στα χρώματα του Λιβάνου: Αντιδράσεις στο Ισραήλ λόγω των σχέσεων των δύο χωρών

Το δημαρχείο του Τελ-Αβίβ φωτίστηκε απόψε με τα χρώματα της σημαίας του Λιβάνου, σε μια σπάνια ένδειξη αλληλεγγύης του Ισραήλ προς τη Βηρυτό, μετά την πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της πόλης, το απόγευμα της Τρίτης.

Τεχνικά, το Ισραήλ είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Λίβανο εδώ και δεκαετίες. Η σιιτική, ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το Ιράν, θεωρείται από το Ισραήλ η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζεται στα βόρεια σύνορά του.

Οι δύο πλευρές ενεπλάκησαν το 2006 σε έναν πόλεμο διάρκειας 34 ημερών ενώ πρόσφατα οι ισραηλινές αρχές είπαν ότι απέτρεψαν μια «τρομοκρατική» επίθεση και άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλων που πέρασαν τα σύνορα των δύο χωρών.

Υποστηρίζοντας ότι «η ανθρωπιά προηγείται των συγκρούσεων», ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ, Ρον Χουλντάι, διέταξε να φωτιστεί το δημαρχείο, που βρίσκεται στην Πλατεία Ράμπιν, με τα χρώματα της σημαίας του Λιβάνου. «Η καρδιά μας είναι με τον λιβανέζικο λαό μετά από αυτήν τη φριχτή τραγωδία», έγραψε στο Twitter.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Our hearts and thoughts are with the Lebanese people and all those affected by the terrible disaster in #Beirut. pic.twitter.com/ItO7ho9jMa

— Tel Aviv (@TelAviv) August 5, 2020