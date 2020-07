Αγία Σοφία: Ζωντανή εικόνα λίγο πριν την πρώτη μουσουλμανική προσευχή

Πλήθος κόσμου συρρέει ήδη στην Αγία Σοφία, από νωρίς το πρωί, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η πρώτη μουσουλμανική προσευχή, μετά από 86 χρόνια, και όλη η φιέστα που έχει ετοιμάσει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για να πανηγυρίσει τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) της Κωνσταντινούπολης Αλί Ερμπάς ανακοίνωσε τον διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνιδων για το «τέμενος Αγία Σοφία». Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο μνημείο, ο κυβερνήτης ανέφερε πως «όλοι ανυπομονούν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό».

Αναφερόμενος στα υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού, τόνισε ότι θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Οι χώροι για τους πιστούς θα ξεκινήσουν να ανοίγουν σήμερα στις 10:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

«Η είσοδος στους χώρους προσευχής θα γίνεται μετά από έρευνες ασφαλείας σε 11 διαφορετικά σημεία ελέγχου».

Ορισμένοι δρόμοι και γραμμές του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια διευκρίνισε ότι οι προσκυνητές που έρχονται στην Αγία Σοφία θα πρέπει να φέρουν τις δικές τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19.

Ο Μεχμέτ Μποϊνουκαλίν, ο Φερούχ Μουστουέρ και ο Μπουνιαμίν Τοπκούογλου είναι οι διορισμένοι ιμάμηδες, ανέφερε ο Αλί Ερμπάς

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα έξω από τον ναό, όπου φαίνεται ο κόσμος να έχει ήδη συγκεντρωθεί, ενώ είναι σε εξέλιξη και οι τελευταίες προετοιμασίες.

Ο Ερντογάν αναμένεται να παρευρεθεί στην προσευχή, ενώ πιθανόν θα απευθύνει και διάγγελμα προς τον λαό της Τουρκίας από το μεγάλο μνημείο.

Το δάπεδο του ναού έχει καλυφθεί με τιρκουάζ χαλιά ενώ από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αρχίσει να καλύπτονται οι τοιχογραφίες.

Thousands of people gather outside Turkey’s Hagia Sophia ahead of its first Friday prayer after it was turned back into a mosque. Hasan Abdullah reports from Istanbul pic.twitter.com/YLgkXrRTlS

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 24, 2020