Γερανός 20 μέτρων έπεσε πάνω σε σπίτια και σκότωσε έναν άνθρωπο στο Λονδίνο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε ένας γερανός σε οικοδομή στο Μπόου, στο ανατολικό Λονδίνο. Τέσσερις ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Ο γερανός, ύψους 20 μέτρων, κατέρρευσε πάνω στην οικοδομή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες για την ανέγερση διαμερισμάτων και σε δύο παρακείμενα σπίτια, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κεφάλι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σε άλλους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία Ασθενοφόρων της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, ένας άνθρωπος πέθανε στο σημείο» του δυστυχήματος, τονίζεται.

Crane behind my building just collapsed in Bow, London. At least one man crushed, crane went through 2 house. pic.twitter.com/pOBF4LcZmc

— Bridget Teirney (@bteirney) July 8, 2020