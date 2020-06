Φλόγες περικυκλώνουν κατοικημένες περιοχές στη Γιούτα στις ΗΠΑ – Εκκενώνονται σπίτια

Δεκάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Γιούτα, τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα από τους δυνατούς ανέμους.

Τριάντα σπίτια εκκενώθηκαν ενώ η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται, απειλώντας τις κατοικημένες περιοχές Λίχαϊ και Αλπίν.

Fire burning is Lehi getting uncomfortably close to homes! @KSL5TV #lehifire pic.twitter.com/ZeWOBLCKA5

— Stephanie Avis (@Steph_Avis) June 28, 2020