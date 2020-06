Έξαλλη η οικογένεια 81χρονου πρώην ιερέα: Πέθανε και άφησε όλη του την περιουσία στον 27χρονο σύζυγό του

Ένας Βρετανός πρώην ιερέας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και η οικογένειά του έγινε έξαλλη επειδή άφησε όλη του την περιουσία στον 27χρονο σύζυγό του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Philip Clements πέθανε στις 31 Μαΐου σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου στο Βουκουρέστι, με τον κατά 54χρόνια νεότερο σύζυγό του, Florin Marin, να δηλώνει ότι είναι πολύ αναστατωμένος με τον θάνατο του αγαπημένου του αλλά δύο ημέρες πένθους θα ήταν αρκετές επειδή ο αείμνηστος σύζυγος δεν θα ήθελε να είναι λυπημένος.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ρουμάνος συζύγου του πρώην ιερέα θα λάβει 150.000 λίρες από την ασφάλεια ζωής, ένα σπίτι 100.000 λιρών και μία σύνταξη ύψους 2.000 λιρών τον μήνα.

Όλα αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της οικογένειας του ιερέα, η οποία κατηγορεί τον Ρουμάνο πως ήθελε τον 81χρονο μόνο για τα χρήματά του.

Συγκεκριμένα ο αδερφός του Philip Clements, Anthony, είπε στην Daily Mail: «Το είπα στον αδερφό μου πολλές φορές. Ο Florin ξεκίνησε να κλέβει τον αδερφό μου από τότε που συναντήθηκαν και τώρα πήρε αυτό που ήθελε.

Ο άνθρωπος είναι ντροπή. Όλη μου οικογένεια αισθάνεται το ίδιο. Έπρεπε να κληρονομήσουμε το κτήμα του Philip, αλλά όλα πήγαν στον Florin.

Widow Florin said he was upset after his husband Philip Clements passed away, but two days of mourning ‘is enough’. https://t.co/eCe0NLgQw1

