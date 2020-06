Θλιβερές εικόνες σε rave party «καραντίνας» στην Βρετανία: Βίασαν 18χρονη, νεκρός 20χρονος από υπερβολική δόση

«Βράζει» η Βρετανία σήμερα από τις απίστευτες εικόνες σε Μάντσεστερ και Λιντς, όπου διοργανώθηκαν χθες (13/6) βράδυ τρία coronavirus ''quarantine'' raves πάρτι όπως λέγονται, με περισσότερους από 6.000 ανθρώπους να αψηφούν τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά Μέσα, μια 18χρονη κοπέλα βιάστηκε, τρεις νεαροί έχουν μαχαιρωθεί, ενώ ένας 20χρονος πέθανε, πιθανότατα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

A 20-year-old man has died, a woman has been raped and three people have been stabbed during two illegal "quarantine raves" that attracted 7,000 people. https://t.co/dbNjyW8MFR

Τα πάρτι στο Μάντσεστερ έγιναν στο Droylsden και στο Carrington. Στο πρώτο έδωσαν το «παρών» 2.000 άτομα, και εκεί έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, ενώ τα άλλα δύο συμβάντα έγινα στο έτερο πάρτι, στο Carrington, όπου βρέθηκαν 4.000 άνθρωποι.

Είναι θλιβερή, επίσης, η εικόνα των σκουπιδιών που άφησαν, με εθελοντές να καθαρίζουν σήμερα για ώρες τις δύο περιοχές.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σάσα Λορντ καταδίκασε το γεγονός χαρακτηρίζοντας τους νεαρούς εγωιστές ηλίθιους που βάζουν την οικογένειά τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε μεγάλο κίνδυνο.

If you are one of the morons who attended one of the illegal raves in Partington and Daisy Nook last night, you are a disgrace. You’ve now put yourselves, your friends, your families and loved ones at risk. I’ve seen some of the footage. You aren’t clubbers. Just selfish idiots.

— Sacha Lord (@Sacha_Lord) June 14, 2020