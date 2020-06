Ξεσηκωμός στη Φιλαδέλφεια για τον Τζορτζ Φλόιντ

Όσο περνάνε οι μέρες φαίνεται πως η φλόγα της εξέγερσης στις ΗΠΑ δυναμώνει αντί να πέφτει η έντασή της. Και δεν είναι μόνο οι βίαιες κινητοποιήσεις. Είναι και οι ειρηνικές πορείες που μέρα με τη μέρα γίνονται μεγαλύτερη.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πριν από μερικές ώρες στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη μνήμη του δολοφονημένου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν με συνθήματα την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, αλλά και την αλλαγή στη γενικότερη πολιτική της αστυνομίας και της πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ, η οποία ανέχεται επί δεκαετίες την απάνθρωπη - σε πολλές περιπτώσεις - συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων.

Aerial view shows massive march extending multiple city blocks in Philadelphia, one of numerous protests over the death of George Floyd that are roiling the nation. https://t.co/s5uDBXwHyA pic.twitter.com/rhbJ29iLYv

— ABC News (@ABC) June 1, 2020