SpaceX: Ο καιρός ακύρωσε την ιστορική εκτόξευση της NASA

Η νέα διαστημική εποχή που αναμενόταν να ξεκινήσει σήμερα τελικά πήρε αναβολή λόγω… καιρού.

Η NASA με την εταιρεία SpaceX του Ελον Μάσκ και την Boeing θέλησαν να γράψουν ιστορία όμως θα χρειαστεί να περιμένουν μερικές μέρες ακόμα και συγκεκριμένα μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η έντονη βροχόπτωση κι οι καταιγίδες πλημμύρισαν το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις ακτές της Φλόριντα και το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ανακοίνωσε πως μια τροπική καταιγίδα δημιουργείται στα ανοικτά της Νότιας Καρολίνας, λίγο πιο βόρεια, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν δυνητικό κίνδυνο για τους αστροναύτες σε περίπτωση που θα χρειασθεί κάποια έκτακτη προσθαλάσσωσή τους στον Ατλαντικό μετά την απογείωση.

Τελικά οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και προσπάθεια απογείωσης της πρώτης επανδρωμένης πτήσης για το διάστημα από τις ΗΠΑ εδώ και εννέα χρόνια πήρε αναβολή.

Η αποστολή Demo-2 με δύο αστροναύτες επιχείρησε να ταξιδέψει προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσα σε διαστημόπλοιο της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ όμως η έντονη κακοκαιρία ματαίωσε την όλη επιχείρηση.

Η NASA μέσα από τον επίσημο λογαριασμό στο twitter ενημέρωσε για την αναβολή της επιχείρησης. «Δεν πρόκειται να απογειωθούμε σήμερα. Λόγω των καιρικών συνθηκών, η εκτόξευση αναβάλλεται. Η επόμενη ευκαιρία μας θα είναι το Σάββατο 30 Μαΐου» γράφει η ανάρτηση.

Η αντίστροφη μέτρηση σταμάτησε λιγότερο από 17 λεπτά προτού ο πύραυλος SpaceX Falcon 9 εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, μεταφέροντας τον Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χέρλεϊ, τα δύο μέλη του πληρώματος σε μια διαδρομή 19 ωρών με τη νέα κάψουλα Crew Dragon, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

