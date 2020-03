Δραματική πρόβλεψη από το Πεντάγωνο: Η επιδημία του κορονοϊού μπορεί να διαρκέσει μήνες

Σε μια δυσοίωνη πρόβλεψη προχώρησαν ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου, οι οποίοι είπαν σήμερα (24/03) ότι η επιδημία του νέου κορονοϊού που πλήττει τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να συνεχιστεί για μήνες. Παράλληλα, διαβεβαίωσαν πως οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες για όσο χρειαστεί, ενώ μίλησαν για τον κίνδυνο «πολιτικού χάους» σε ορισμένες χώρες.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει σκοτώσει περισσότερους από 550 ανθρώπους στις ΗΠΑ, που καταμετρούν περισσότερα από 43.800 κρούσματα. Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε χθες ότι σκέφτεται πώς θα ξαναλειτουργήσει η αμερικανική οικονομία, όταν λήξει την επόμενη εβδομάδα η δεκαπενθήμερη καραντίνα, ακόμα και αν η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία και τα νοσοκομεία προσπαθούν να προετοιμαστούν για κύμα θανάτων από τον ιό.

«Νομίζω ότι πρέπει να εκπονήσουμε ένα σχέδιο για αυτό, για μια διάρκεια λίγων μηνών, το λιγότερο, και λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα για να το κάνουμε» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μάρκ Έσπερ, όταν ρωτήθηκε πόσο ενδέχεται να διαρκέσει η επιδημία και για πόσο καιρό οι ένοπλες δυνάμεις θα στηρίζουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι στο τέλος της ημέρας, σε μια περίοδο μηνών, θα τα καταφέρουμε», διαβεβαίωσε ο Έσπερ.

Κατά τη διάρκεια μιας «διαδικτυακής συζήτησης» με αμερικανικές δυνάμεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Μαρκ Μίλεϊ, επισήμανε ότι, αν και δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η επιδημία, λαμβάνοντας υπόψη μοντέλα από την εμπειρία άλλων χωρών, που μπορεί να εφαρμόζονται ή όχι στις ΗΠΑ, η πανδημία θα μπορούσε να διαρκέσει έως τον Ιούλιο.

«Εάν τα μοντέλα αυτά έχουν εφαρμογή, κοιτάζουμε πιθανόν προς τα τέλη Μαϊού, Ιουνίου, κάτι σε αυτήν την κλίμακα, θα μπορούσε να είναι στα τέλη Ιουλίου», πρόσθεσε ο Μίλεϊ.

Οι δύο άνδρες προειδοποίησαν ότι η πανδημία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ορισμένες χώρες, σε βαθμό που θα αντιπροσώπευαν μια απειλή για τις ΗΠΑ.

«Όλο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικό χάος σε ορισμένες χώρες. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση» σημείωσε ο στρατηγός Μίλεϊ, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη μασκών, γαντιών και αναπνευστήρων θα μπορούσε να έχει «σοβαρές επιπτώσεις σε κάποιες χώρες πέραν από ιατρικής απόψεως».

Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους συμμάχους τους, επιβεβαίωσε ο Έσπερ, όμως «για ορισμένους αντιπάλους, όλο αυτό θα μπορούσε να τους οδηγήσει στο να ενεργήσουν με τρόπο που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα τις ανησυχίες του σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας του κορονοϊού, διαβεβαιώνοντας ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγουν τη μόλυνση, όταν επιστρέψουν στις εργασίες τους.

«Οι πολίτες μας θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter. Και πρόσθεσε: «Θα σεβαστούν την τήρηση της Κοινωνικής Απόστασης και όλα τα υπόλοιπα. Θα προσέχουμε τους ηλικιωμένους με προστασία και στοργή. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ (πολύ) ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!».

