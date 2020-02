Συνελήφθη Βρετανίδα γυμνάστρια της ελίτ για διακίνηση ναρκωτικών

Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής βρέθηκε μια νεαρή γυμνάστρια της ελίτ από τη Βρετανία.

Η 29χρονη Σάρα Ράδερφορντ συνελήφθη στο σπίτι της στην Αυστραλία για διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τη Daily Mail.

Άνδρες της Αστυνομίας εισέβαλαν στο σπίτι της όπου βρήκαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, κοκαΐνη, σύνεργα για την κατασκευή ναρκωτικών και έγγραφα.

Στην νεαρή γυμνάστρια απαγγέλθηκαν κατηγορίες, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, καθώς από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και το Φεβρουάριο του 2020 είχε προμηθεύσει περισσότερα από 300 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Drug and Firearms Squad detectives have charged a Greenacre woman over her alleged role coordinating a drug delivery service across Sydney.https://t.co/O7hdPVWrBp pic.twitter.com/cJpOUFNtpm

— NSW Police Force (@nswpolice) February 27, 2020