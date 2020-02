Σοκάρει η δολοφονία 22χρονης: Το πτώμα της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Σοκάρει η υπόθεση δολοφονίας μίας 22χρονης στο Λας Βέγκας. Η αστυνομία βρήκε το σώμα της 22χρονης Morgan Amaya μέσα σε μία βαλίτσα. Η άτυχη κοπέλα είχε δεχθεί προηγουμένως σφαίρα στο κεφάλι.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 55χρονος Gary Walker μετά τις καταγγελίες γυναίκας στο δικαστήριο ότι η η ίδια είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση και ότι μια άλλη γυναίκα είχε σκοτωθεί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το άψυχο σώμα της 22χρονης σε βαλίτσα σε διαμέρισμα.

Η αδελφή της Amaya, Nicole Marie, είπε, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ότι η Amaya ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά από τα οποία προσπαθούσε να ανεξαρτητοποιηθεί ώστε να μπορέσει να πάρει την επιμέλεια της μόλις ενός έτους κόρη της.

Man busted for murder, sexual assault after woman's complaint leads to body stuffed in suitcase https://t.co/vGmnJIZjSA pic.twitter.com/nqxibvdjnA

— New York Post (@nypost) February 12, 2020