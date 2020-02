Φρικτό έγκλημα: Έκοψε τον λαιμό της συζύγου του με λεπίδα την ώρα του σεξ επειδή ήταν έγκυος

Σοκ έχει προκαλέσει το φρικτό έγκλημα ενός 21χρονου στη Βραζιλία, ο οποίος σκότωσε την έγκυο σύζυγό του κατά την διάρκεια του σεξ, επειδή δεν ήθελε άλλο παιδί.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο 21χρονος Βραζιλιάνος Μαρσέλο Αραούχο, έκοψε τον λαιμό της 22χρονης συζύγου του, με την οποία είχαν ήδη δύο παιδιά (σ.σ. μία κόρη τεσσάρων ετών και έναν γιο δύο ετών).

Ο άνδρας, συνελήφθη από τις αρχές και παραδέχθηκε πως με μία λεπίδα έκοψε τον λαιμό της συζύγου του, επειδή δεν μπορούσε να σηκώσει τα οικονομικά βάρη και παράλληλα ζήλευε καθώς το ενδιαφέρον της γυναίκας του θα μοιραζόταν στα παιδιά.

