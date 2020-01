Ο Τραμπ έριξε «άκυρο» στο Ιράν για άρση των κυρώσεων

Σε καμία άρση των κυρώσεων που έχουν υποβληθεί στο Ιράν δεν θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ, όπως ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ, αλλά θέλει άρση των κυρώσεων. @FoxNews @OANN Όχι Ευχαριστώ!», ήταν το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter αργά χθες, πρώτα στα αγγλικά και ύστερα στα φαρσί, απαντώντας σε συνέντευξη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στο περιοδικό Der Spiegel.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!



Από την πλευρά του, ουπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ απάντησε σήμερα αναρτώντας στο Twitter απόσπασμα από την συνέντευξή του στο Der Spiegel που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«@realdonaldtrump (Ο Ντόναλντ Τραμπ) είναι καλύτερο να βασίζει τα σχόλια και τις αποφάσεις του για την εξωτερική πολιτική σε στοιχεία, αντί στους τίτλους του @FoxNews ή τους μεταφραστές φαρσί», ανέφερε ο Ζαρίφ στην ανάρτησή του.

.@realdonaldtrump is better advised to base his foreign policy comments & decisions on facts, rather than @FoxNews headlines or his Farsi translators

To be better informed, he can read my entire interview (in English) https://t.co/eZR8NzuWXV

Too many words? Then just read this: pic.twitter.com/URkbUll49P

— Javad Zarif (@JZarif) January 26, 2020