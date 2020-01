Αγοράκι επέστρεψε νικητής από τη λευχαιμία στο σχολείο και η υποδοχή του ήταν υπέροχη

Εικόνες άκρως συγκινητικές εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομείο στο Οχάιο των ΗΠΑ όπου ένας 6χρονος επέστρεψε μετά από μάχη με την λευχαιμία. Εκεί, τον περίμεναν συμμαθητές και καθηγητές του σχολείου όπου τον υποδέχθηκαν στη σειρά, χειροκροτώντας τον.

Οι εικόνες κάνουν τις τελευταίες μέρες τον γύρο του διαδικτύου και υπενθυμίζουν σε όλους μας τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή.

Ο 6χρονος John Oliver Zippay διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία τον Νοέμβριο του 2016, σε ηλικία μόλις 3 ετών. Πέρασε 18 μέρες στο νοσοκομείο και ακολούθησαν μερικά χρόνια με χημειοθεραπεία.

Δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα, ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο της χημειοθεραπείας, έχοντας βγει νικητής από την τριετή σκληρή μάχη που έδωσε.

Την προηγούμενη Τετάρτη επέστρεψε στο σχολείο του στο Οχάιο των ΗΠΑ και η υποδοχή που του επιφύλαξαν μαθητές και δάσκαλοι ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή και σίγουρα ήταν αυτή που του άξιζε.

STANDING OVATION. ???????????? 6-year-old John Oliver Zippay just finished his 3-year-long battle with leukemia and took his final chemo treatment. To celebrate, his entire school greeted him with a standing ovation. Beautiful moment. #Chemo #Leukemia pic.twitter.com/qbZWNYKS8e

— Josh Benson (@WFLAJosh) January 10, 2020