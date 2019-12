Πολωνία: Οκτώ οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου

Τέσσερα παιδιά είναι μεταξύ των οκτώ ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε σπίτι στο χιονοδρομικό θέρετρο Στσερκ, της νότιας Πολωνίας, λόγω διαρροής αερίου.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνω ότι εντοπίσαμε δύο ακόμη θύματα. Είναι ακόμη πιο θλιβερό διότι πρόκειται για παιδιά» δήλωσε ο Γιάροσλαβ Βίτζορεκ, νομάρχης της επαρχίας της Σιλεσίας όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Λίγο νωρίτερα ο Βίτζορεκ είχε επισημάνει ότι στο σπίτι βρίσκονταν οκτώ άνθρωποι την ώρα της έκρηξης. «Φαίνεται ότι πρόκειται για τον τελικό απολογισμό» όμως τα σωστικά συνεργεία θα συνεχίσουν τις έρευνες, κατέληξε, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Περίπου 200 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας στα ερείπια του σπιτιού, όπου μετά την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Η επιχείρηση παροχής αερίου PSG ανακοίνωσε ότι πριν την έκρηξη είχε σημειωθεί πτώση της πίεσης σε έναν αγωγό μεταφοράς αερίου, κάτι που ίσως σημαίνει ότι υπέστη ζημιά από έργα που πραγματοποιούνταν εκεί κοντά.

A large gas #explosion caused a three-storey building in the #Polish ski resort of #Szczyrk in southern #Poland to collapse on Wednesday, a local police spokesman said. #developingstory More: https://t.co/MMaQCkIYfy pic.twitter.com/TQ017vcTTU

