«Ορατότης μηδέν» στο Σίδνεϊ λόγω της φωτιάς

Σε μια πόλη πνιγμένη στον καπνό ξύπνησαν σήμερα οι κάτοικοι του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, καθώς μαίνονται δεκάδες πυρκαγιές.

Οι ισχυροί άνεμοι, που έπνεαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετέφεραν τον καπνό στην ενδοχώρα, οδηγώντας την ποιότητα του αέρα στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας σε επίπεδα πάνω από το επιτρεπτό.

Στο Σίδνεϊ ζουν περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι φωτιές καίνε στα βόρεια της πολιτείας από τον Οκτώβριο και έξι άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους.

Thick smoke from wildfires shrouded Sydney in a haze as health experts warn residents with medical conditions to remain indoors. https://t.co/5e5nDobKam pic.twitter.com/utlT7KipRo

— ABC News (@ABC) November 19, 2019