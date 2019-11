Μαίνονται οι φωτιές στην Αυστραλία, τέσσερις οι νεκροί

Σε τέσσερις ανεβάζει νεότερος απολογισμός τους νεκρούς από τις καταστροφικές φωτιές που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ένα πτώμα βρέθηκε κοντά στην πόλη Κέμπσι, στην επαρχία της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια από τις πολλές περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε εκτάσεις με θάμνους ή χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα εκτιμάται πως είναι ένας 58χρονος, ο οποίος ζούσε σε ένα προχειροφτιαγμένο κτίσμα στην περιοχή και αγνοείτο από την Παρασκευή.

SUPER SAD WITH WHAT IS HAPPENING IN AUSTRALIA RIGHT NOW !!! SENDING MY LOVE AND VIBES TO THOSE AFFECTED.

TO HELP OUT ANYWAY YOU CAN SCROLL DOWN TO SEE THE LINKS TO DONATE TO HELP ALL THOSE IN NEED...... (1/2) pic.twitter.com/vSzOhxRecp

