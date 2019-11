Πύρινος εφιάλτης στην Αυστραλία, εντολή άμεσης εκκένωσης στο Κουίσνλαντ

Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβέστες στην Αυστραλία έχοντας απέναντί τους πάνω από 150 φωτιές που μαίνονται και καταστρέφουν στην ανατολική ακτή της χώρας.

Σε πολλές περιοχές οι αρχές έδωσαν στους κατοίκους εντολή εκκένωσης, κι ενώ η δροσερή νύχτα έφερε ανακούφιση στους πυροσβέστες στη Νέα Νότια Ουαλία, στα βόρεια, στο Κουίνσλαντ, οι συνθήκες ζέστης και ξηρασίας σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους ανέβασαν την αγωνία στα ύψη.

Οι αρχές σήμαναν συναγερμό καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή.

‘We’ve never seen this many fires concurrently at emergency alert level.’ — This POV footage shows what firefighters see as they fight Australia’s historic wildfires pic.twitter.com/PwuRmwxkDx — NowThis (@nowthisnews) November 12, 2019



«Οι συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες και οι πυροσβέστες μπορεί σε λίγο να μην μπορούν να εμποδίσουν τη φωτιά» ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ. «Η φωτιά μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή σε οποιονδήποτε βρεθεί στον δρόμο της».

Στην κτηνιατρική κλινική Port Macquarie Koala Hospital περιθάλπονται δεκάδες κοάλα που διασώθηκαν από τις φωτιές, ενώ εκτιμάται πως τουλάχιστον 350 χάθηκαν στις φλόγες.

Μεταξύ των περιοχών που εκκενώθηκαν είναι και το θέρετρο Noosa.

Στο Κουίνσλαντ μαίνονται πάνω από 80 πυρκαγιές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δοκιμάζονται. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε την ώρα της κατάσβεσης στο Pechey, με τον κυβερνήτη να γλιτώνει με ελαφρά τραύματα.

There are 90 #bushfires burning across NSW, with homes in NSW and Queensland under threat from huge fires on Australia's east coast. This was Port Macquarie on Friday afternoon. Follow updates in our live blog https://t.co/jcqltVmJDA Credit: @stevemolk #nswfires #qldfires pic.twitter.com/Db1vPkEF8L — The Guardian (@guardian) November 8, 2019

Όπως εξηγεί το Reuters, οι φωτιές αυτές είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα ξηρά και θερμά καλοκαίρια της Αυστραλίας, όμως η σφοδρότητα των φετινών πυρκαγιών και η πρώιμη έναρξή τους στη διάρκεια ακόμα της άνοιξης αιφνιδίασε πολλούς.

Ήδη έχουν χαθεί στις φλόγες τρεις ανθρώπινες ζωές και πάνω από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, Οι συνθήκες φέτος ήταν ιδιαίτερα ξηρές, έπειτα από τρία χρόνια σοβαρής ξηρασίας, κάτι που οι ειδικοί θεωρούν πως αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή.

Carers at Australia’s Port Macquarie Koala Hospital are nursing koalas rescued from fire zones in New South Wales. pic.twitter.com/8WmgXHJv26 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2019

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας να προειδοποιεί πως δε θα έχουν ακόμα τεθεί υπό έλεγχο οι φωτιές.

«Δυστυχώς, αυτό που χρειαζόμαστε είναι βροχή... Και δεν υπάρχει κανένα σημάδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις πως θα αλλάξει κάτι» πρόσθεσε η υπηρεσία.

Τουλάχιστον τριακόσια σπίτια καταστράφηκαν από τη φωτιά στη Νέα Νότια Ουαλία ενώ οι φωτιές έφτασαν σε απόσταση μερικών μέτρων από τα σπίτια στα προάστια του Σίδνεϊ.