Έφτασαν στα προάστια του Σίδνεϊ οι φωτιές, δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι

Στα προάστια του Σίδνεϊ έφτασαν σήμερα, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες και τη ξερή βλάστηση, οι δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται στην Αυστραλία, με τα μέτωπα να είναι πλέον σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης. Πυροσβεστικά αεροσκάφη ψεκάζουν με επιβραδυντικό υλικό τα δένδρα και τις κατοικίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, από τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα προάστια του Σίδνεϊ, μόνο η μία έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ έχουν χαθεί τρεις ζωές.

Από αέρος φωτογραφίες, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, δείχνουν τις φλόγες να καταστρέφουν ένα δάσος ευκαλύπτων στην Τουραμούρα, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων βορείως του Σίδνεϊ.

A tree on my street just caught fire. It looks like the fire is coming to Sydney! #firesNSW #FireEmergency pic.twitter.com/RmZFTVEkTV

— Dr Mehmet Ozalp (@MOzalpAUS) November 12, 2019