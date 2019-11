Τρεις νεκροί από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο Σαββατοκύριακο και περισσότερα από 150 σπίτια καταστράφηκαν στις πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία και το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Οι δύο πολιτείες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς οι ανατολικές ακτές της Αυστραλίας προετοιμάζονται για συνθήκες που ευνοούν τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Αν και οι μετεωρολογικές συνθήκες στο Σίδνεϊ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αυστραλίας, δεν ήταν ιδιαίτερα ακραίες τις δύο προηγούμενες ημέρες, σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα πνέουν ισχυροί, ξηροί άνεμοι.

Για τον λόγο αυτό οι Αρχές προειδοποίησαν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταστροφικών πυρκαγιών για αύριο Τρίτη, για πρώτη φορά από το 2009.

«Αύριο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες και να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς», δήλωσε η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Γκλάντις Μπερεζικλιάν σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται πληροφορίες από το Reuters.

Με 5 εκατομμύρια κατοίκους το Σίδνεϊ περιστοιχίζεται από μεγάλες περιοχές με θάμνους, οι οποίοι είναι ξεροί καθώς τους τελευταίους μήνες δεν έχουν καταγραφεί καθόλου βροχοπτώσεις στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

Οι Aρχές ζήτησαν από τους κατοίκους των περιοχών που θεωρούνται ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Απομακρυνθείτε όσο τα πράγματα είναι ήρεμα, χωρίς την πίεση ή το άγχος των πυρκαγιών», επεσήμανε ο διοικητής της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτσίμονς.

Οι Aρχές υπογράμμισαν ότι ακόμη και τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα να αντιστέκονται στις πυρκαγιές δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνθήκες.

Στη Νέα Νότια Ουαλία μαίνονται 18 πυρκαγιές, δύο από τις οποίες είναι εκτός ελέγχου. Ο Φιτσίμονς επεσήμανε ότι επιπλέον 400 πυροσβέστες με 50 οχήματα αναμένονται στην πολιτεία από τη γειτονική Βικτόρια για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

????????

Without climate action, expect to see more of this in the future????

State of emergency in New South Wales.

“We know the weather forecast for tomorrow is at catastrophic levels."#bushfires #NSW #Australia #wildfires #ClimateEmergency #climatechangepic.twitter.com/Y8DrWSafpO

— Alexander Verbeek ???? (@Alex_Verbeek) 11 Νοεμβρίου 2019