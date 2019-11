Τουρκική αστυνομία: Αυτοκτονία ο θάνατος του ιδρυτή της οργάνωσης Λευκά Κράνη

Η τουρκική αστυνομία αντιμετωπίζει ως αυτοκτονία τον θάνατο του Βρετανού πρώην αξιωματικού του στρατού Τζέιμς Λε Μεζουριέρ, ο οποίος συνίδρυσε τα Λευκά Κράνη που δραστηριοποιούνται στη Συρία, αλλά απαγόρευσε στη χήρα του να φύγει από τη χώρα, μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ερευνά τα ιατρικά αρχεία του Τζέιμς Λε Μεζουριέρ καθώς ο Βρετανός απόστρατος αξιωματικός είχε ζητήσει βοήθεια για ζητήματα ψυχικής υγείας, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Λε Μεζουριέρ, απόστρατος αξιωματικός της MI6, ίδρυσε την οργάνωση Mayday Rescue, η οποία εκπαίδευσε τα Λευκά Κράνη, μια εθελοντική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους πληγέντες από τους βομβαρδισμούς της συριακής κυβέρνησης στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης.

Βρέθηκε νεκρός με κατάγματα στα πόδια και στο κεφάλι του έξω από το κτίριο, όπου διέμενε στην Κωνσταντινούπολη, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

We have learned with shock and sadness the news of the death of @lemesurierjames, founder and director of the humanitarian organization @MaydayRescue, early on Monday at his home in Tophane in Istanbul, Turkey. Mayday is one of the institutions supporting the White Helmets. pic.twitter.com/czhB3IkdWN

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) November 11, 2019