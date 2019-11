30η επέτειος από την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Έκκληση προς την Ευρώπη να αγωνιστεί αποφασιστικά κατά του μίσους, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού απηύθυνε η καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης για την 30ή επέτειο από την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Να παλέψουν για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη συνοχή κάλεσε από την πλευρά του τους Ευρωπαίους και ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, προειδοποιώντας ότι «σήμερα το μέλλον είναι πιο ανοιχτό και πιο αβέβαιο από ποτέ, καθώς τίθεται υπό αμφισβήτηση η φιλελεύθερη δημοκρατία».

Germany celebrated the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall, with Chancellor Angela Merkel and heads of state from Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic attending a ceremony to mark the occasion https://t.co/Wm4KoKeaJx pic.twitter.com/PCtGgmoxmz

— Reuters (@Reuters) 9 Νοεμβρίου 2019