Λεωφορείο με μαθητές σκότωσε 30χρονη στην Αυστραλία

Μία γυναίκα 30 χρονών έχασε τη ζωή της στη Νέα Νότια Ουαλία, στην Αυστραλία, όταν χτυπήθηκε από λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν μαθητές.

Το δυστύχημα συνέβη νωρίς το απόγευμα, την ώρα που τα παιδιά επέστρεφαν στο σπίτι τους, ενώ στο τροχαίο εμπλέκονταν κι άλλα οχήματα.

Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, όμως λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Τα παιδιά που επέβαιναν στο λεωφορείο χρειάστηκαν επίσης βοήθεια, καθώς βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Adamstown: A woman has been killed after being hit by a bus carrying school children. It happened at Brunker Road just before 3.30pm. Several other cars were involved in the crash. The woman in her 30s was treated at the scene by paramedics, but later died. #7NEWS pic.twitter.com/45ZjPJo10F

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 5, 2019