Κλεμμένο ασθενοφόρο έπεσε σε πεζούς στο Όσλο

Ένας ένοπλος άνδρας έκλεψε ασθενοφόρο και η αστυνομία απάντησε με πυρά στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο.

Όπως αναφέρει ο Independent, αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από το ασθενοφόρο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Ελέγχουμε το ασθενοφόρο που είχε κλαπεί από έναν ένοπλο», ανέφερε μέσω του Twitter η αστυνομία του Όσλο. «Χρησιμοποιήθηκαν πυρά για να συλληφθεί ο ύποπτος, δεν έχει τραυματισθεί σοβαρά».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι το ασθενοφόρο χτύπησε μεταξύ άλλων και ένα παιδί σε καρότσι, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Στο Twitter κυκλοφόρησε φωτογραφία που δείχνει τον άνδρα που έκλεψε το ασθενοφόρο τη στιγμή της σύλληψής του από την αστυνομία.

Oslo: This photo shows the armed man who hijacked an ambulance and ran into several people getting arrested. (Story in link continously updated, use Google Translate)https://t.co/Mw8bAo7Lkz pic.twitter.com/DxNtEw1Zv2

— Trond J. Strøm (@trondjs) 22 Οκτωβρίου 2019