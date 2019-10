Πατέρας άφησε μόνη για 10 λεπτά την 3χρονη κόρη του και εκείνη έφαγε 18 κουπάκια γιαούρτι

Ένα τρίχρονο κοριτσάκι κατάφερε να αφήσει άφωνους τους γονείς του, όταν μέσα σε 10 λεπτά έφαγε 18 κυπελλάκια με γιαούρτι!

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας, Άρον Γουάισαλ, στη βρετανική Mirror άφησε για λίγο την κόρη του μαζί με τον 6χρονο αδερφό της στην κουζίνα, ενώ η μητέρα των παιδιών βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Ο 6χρονος έσπευσε στον πατέρα του για να του πει πως η μικρούλα τρώει γιαούρτι και εκείνος γύρισε στην κουζίνα, αντικρίζοντας ένα θέαμα που δεν περίμενε.

Σοκαρισμένος είδε πως η μικρή Ολίβια καθόταν μπροστά σε 18 άδεια κουπάκια με γιαούρτι!

«Όταν είδα την Ολίβια με τα 18 γιαούρτια, την ρώτησα "εσύ τα έκανες όλα αυτά" και εκείνη με υπερηφάνεια που είπε "ναι"», ανέφερε ο πατέρας από το Νότιγχαμ της Αγγλίας.

Dad leaves daughter, 3, alone for 10 minutes and she devours 18 yoghurts https://t.co/bBhHgNyk3J pic.twitter.com/hHdfxOLhLH

— Daily Mirror (@DailyMirror) October 19, 2019