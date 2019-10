Διαδηλωτής με περούκα... Μπόρις Τζόνσον σκαρφάλωσε στον Μπιγκ Μπεν

Ένας διαδηλωτής, που διαμαρτύρεται για την κλιματική αλλαγή, σκαρφάλωσε σήμερα στις σκαλωσιές που περιβάλλουν το διάσημο Μπιγκ Μπεν του Λονδίνου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της οργάνωσης Extinction Rebellion, που διαρκούν ήδη δύο εβδομάδες και πλησιάζουν στο τέλος τους.

Το κίνημα έχει στοχοθετήσει κυβερνητικά κτίρια, ένα βρετανικό αεροδρόμιο και κτίρια οικονομικών οργανισμών όπως της BlackRock για να επισημάνει την απειλή που αντιπροσωπεύει το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο δενδροκόμος Μπεν Άτκινσον, ηλικίας 43 ετών, αναρριχήθηκε στη μία πλευρά του Μπιγκ Μπεν, όπου κρέμασε δύο πανό στις σκαλωσιές του πύργου, στον οποίο γίνονται εργασίες ανακαίνισης.

«Θα κρεμάσει ένα πανό της Extinction Rebellion για να στείλει ένα μήνυμα κατά της κυβερνητικής αδράνειας απέναντι στην Κλιματική και Οικολογική Έκτακτη Ανάγκη» ανέφερε σε ένα μήνυμα η οργάνωση.

Ο διαδηλωτής διακρίνεται να φορά μαύρο σακάκι και ξανθιά περούκα, μιμούμενος τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

An #ExtinctionRebllion activist, named by the protest group as tree surgeon Ben Atkinson, has 'free-climbed' the base of Big Ben.

He is reportedly wearing a costume and a blonde wig mimicking the PM Boris Johnson.

Follow the latest on this story: https://t.co/OM1ySPeyXp pic.twitter.com/LO3iA7qX4Q

— Sky News (@SkyNews) October 18, 2019