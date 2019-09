Το σπαρακτικό μήνυμα 12χρονης που βιάστηκε από 30 άνδρες: «Συγγνώμη μαμά»

Έγραψε το μήνυμα στην ξύλινη πόρτα στο διαμέρισμά της Ένα κοριτσάκι μόλις 12 ετών βιάστηκε κατ' επανάληψη στο σπίτι της από 30 άνδρες και έγραψε ένα σπαρακτικό μήνυμα λέγοντας «συγγνώμη, μαμά», επειδή ένιωσε ενοχές.

Η κοπέλα βιάστηκε από 30 άνδρες σε διάστημα δύο ετών. Έγραψε το μήνυμα στην ξύλινη πόρτα στο διαμέρισμά της στην Κεράλα, λίγο πριν μεταφερθεί από τις αρχές σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, η αστυνομία εκφράζει φόβους για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γινόταν αυτή η πράξη, καθώς όπως φαίνεται οι γονείς πήραν χρήματα από τους άνδρες που βίασαν την κόρη τους.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο, ο οποίος μίλησε στους Times της Ινδίας, το κορίτσι αισθάνθηκε «ένοχο» επειδή θα σταματούσε να είναι η πηγή εσόδων της οικογένειας.

