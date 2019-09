Πλήρωσε 61.429 ευρώ για μια... μπίρα

«Φαίνεται ότι παρήγγειλα την πιο ακριβή μπίρα στην ιστορία. Ήταν καλή αλλά όχι τόσο καλή»! Κάθε δίκιο με το μέρος του έχει ο Αυστραλός δημοσιογράφος Πίτερ Λάλορ ο οποίος διαπίστωσε έκπληκτος ότι πλήρωσε 55.000 στερλίνες, ή 61.429 ευρώ, για να πιει μια μπύρα σε ένα ξενοδοχείο του Μάντσεστερ!

Ο Λάλορ, που είναι επικεφαλής συντάκτης για κρίκετ, μετά από έναν αγώνα στο Όλντ Τράφορντ πήγε να πιει μια μπίρα σε ξενοδοχείο στο Μάντσεστερ. όταν πλήρωσε, δεν είχε μαζί του τα γυαλιά του και υπήρχαν κάποια προβλήματα, οπότε έβαλε δύο φορές τα στοιχεία του. «Είχα ένα περίεργο συναίσθημα και ρώτησα “πόσο πλήρωσα γι' αυτή την μπίρα;». Η σερβιτόρα στο μπαρ κοίταξε την απόδειξη, είπε ένα “ω, Θεέ μου” και ήταν διστακτική στο να μου δείξει την απόδειξη» τόνισε μιλώντας στον Guardian.

Μόλις είδε ότι χρεώθηκε 99.983,64 λίρες Αυστραλίας, ο Λάλορ μίλησε στον μάνατζερ του ξενοδοχείου, ο οποίος παραδέχθηκε το λάθος και του υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθήσει.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος έφυγε μένοντας ήσυχος πως ούτως ή άλλως, η τράπεζα δεν θα ενέκρινε ποτέ ένα τέτοιο μεγάλο ποσό.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, δέχθηκε από τη σύζυγό του ένα τηλεφώνημα στο οποίο τον ενημέρωνε πως έλειπε ένα μεγάλο ποσό από το λογαριασμό τους!

Αυτό έγινε επειδή ναι μεν η δέσμευση των χρημάτων γίνεται αυτόματα, η αποδέσμευση αργεί. Την ίδια ώρα εκπρόσωπος του ξενοδοχείου πάντως ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό, ενώ βρίσκονται σε επαφή με τον δημοσιογράφο για να του απολογηθούν και να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί το συντομότερο δυνατόν.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.

Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu

— Peter Lalor (@plalor) 5 Σεπτεμβρίου 2019