Συναγερμός στο Λονδίνο, τραυματισμός με μαχαίρι κοντά σε κυβερνητικά γραφεία

Ένας άνδρας τραυματίστηκε κοντά σε γραφεία της βρετανικής κυβέρνησης στο κέντρο του Λονδίνου σε ένα συμβάν το οποίο η αστυνομία θεωρεί ότι ήταν πιθανόν ένα περιστατικό με μαχαίρι.

Φωτογράφος του πρακτορείου Reuters είδε έναν άνδρα με τραύματα στο πρόσωπο και αίμα στο μπροστινό μέρος του σώματός του να οδηγείται μακριά από το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί αν το περιστατικό συνδέεται με το υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με την τρομοκρατία.

