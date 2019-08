Φονικές πλημμύρες στην Ινδία, τουλάχιστον 184 οι νεκροί

Τουλάχιστον 184 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία, στις πλημμύρες που προκάλεσε ο μουσώνας, και περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα οι αρχές.

Η πολιτεία Κεράλα είναι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πλέον πληγείσα περιοχή της Ινδίας από τις πλημμύρες, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστό για τρεις ημέρες την περασμένη εβδομάδα το διεθνές αεροδρόμιο Κοτσί.

«Τουλάχιστον 76 άνθρωποι πέθαναν, 58 αγνοούνται και 32 τραυματίστηκαν» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πραμόντ Κουμάρ, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Κεράλα.

Περίπου 288.000 άνθρωποι, σε αυτήν την πολιτεία, απομακρύνθηκαν προς ασφαλείς περιοχές.

Στη γειτονική πολιτεία Καρνατάκα, όπου σημειώθηκαν οι σφοδρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 42 νεκρούς.

