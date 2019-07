Νέο ναυάγιο στη Λιβύη: Φόβοι για πάνω από 100 νεκρούς

Ακόμη μία τραγωδία φαίνεται πως σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουλίου, με νέο ναυάγιο στα ανοιχτά της Λιβύης, λίγο πριν από τις 17:00.

Όπως μεταδίδει το Reuters, 116 άνθρωποι αγνοούνται ενώ 132 έχουν σωθεί. Νωρίτερα, το πρακτορείο ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι για περισσότερους από 150 νεκρούς ενώ ακόμη 150 άνθρωποι φέρονται να έχουν διασωθεί και να επιστρέφουν στη Λιβύη.

Την ίδια ώρα με ένα tweet η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Λιβύη ενημέρωσε για το ναυάγιο κάνοντας λόγο για 100 νεκρούς και 140 διασωθέντες.

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε το ταξίδι του από την πόλη Αλ Χομς , που απέχει 120 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν περίπου 300 άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούσαν μία καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα βέβαιο αν ήταν ένα ή δυο πλοία που μετέφεραν τους πρόσφυγες.

Τους επιζώντες έσωσαν ψαράδες ενώ στη συνέχεια τους παρέλαβε η ακτοφυλακή της Λιβύης, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Τσάρλυ Γιάξλεϊ.

Ο Φίλιπο Γκράντι ο οποίος είναι στο τιμόνι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter στο οποίο κάνει λόγο για την χειρότερη τραγωδία στη Μεσόγειο για φέτος.

Initial reports indicate that over 100 persons may have lost their lives while other 140 have been rescued & disembarked, receiving medical & humanitarian assistance by UNHCR partner IMC.

The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv

— Filippo Grandi (@RefugeesChief) July 25, 2019