Άγριο ξύλο στο Χονγκ Κονγκ, οργανωμένη επίθεση σε πολίτες μετά τη μεγάλη διαδήλωση

Δεκάδες άνδρες με λευκές μπλούζες και καλυμμένα τα πρόσωπά τους και εξοπλισμένοι με γκλομπ και ραβδιά εισέβαλαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στη συνοικία Yuen Long του Χονγκ Κονγκ την Κυριακή, εξαπολύοντας άγρια επίθεση στους πολίτες που βρίσκονταν τόσο μέσα στο τρένο όσο και στις αποβάθρες.

Σύμφωνα με το BBC, τραυματίστηκαν 45 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επίθεση των «μασκοφόρων» έγινε μετά την τελευταία διαδήλωση υπέρ της δημοκρατίας στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ κατά των διαδηλωτών.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce ? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u

Δεν είναι σαφές ποιοι αποτελούσαν την επιτιθέμενη ομάδα, αλλά, όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, επιτέθηκε σε επιβάτες που επέστρεφαν από τη διαδήλωση.

Βουλευτής διερωτήθηκε γιατί η αστυνομία δεν έφτασε νωρίτερα, για να επέμβει. «Το Χονγκ Κονγκ διαθέτει από τις υψηλότερες αναλογίες πολιτών/αστυνομικών. Πού ήταν;» έγραψε στο Twitter.

This is a clip from Gwyneth Ho ( @StandNewsHK )'s live video. Look at how vehement and vicious the white-shirts are in their attacks on protesters. Look at their matching weapons – their long wooden sticks & umbrellas. #antielab #YuenLong ( https://t.co/YLjoOljcQC ) pic.twitter.com/QucaHWJWdS

Άλλος βουλευτής της αντιπολίτευσης τόνισε πως η αστυνομία χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να φτάσει και υπονόησε πως οι επιτιθέμενοι συνδέονταν με τα συνδικάτα του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση ανέφερε πως υπήρξε συνωστισμός στις πλατφόρμες του σιδηροδρομικού σταθμού MTR και σε τμήματα του τρένου και εξαπολύθηκε επίθεση κατά των ταξιδιωτών. «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο για το Χονγκ Κονγκ»σημείωσε και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση καταδικάζει κάθε μορφή βίας και θα αναλάβει δράση.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε πως κάποιοι επιτέθηκαν στους επιβάτες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce

Video filmed inside #YuenLong MTR train station.

Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO

— Kinling Lo 盧建靈 (@kinlinglo) July 21, 2019