Έξαλλος με τους δασμούς της Ινδίας ο Ντόναλντ Τραμπ

Τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε πρόσφατα σε προϊόντα αμερικανικής προέλευσης η Ινδία κατήγγειλε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος απαίτησε την άρση των δασμών μερικές ώρες πριν αφιχθεί στην Οσάκα της Ιαπωνίας για τη σύνοδο κορυφής της G20 -στο περιθώριό της θα έχει συνάντηση αύριο Παρασκευή με τον ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

«Ανυπομονώ να συζητήσω με τον πρωθυπουργό Μόντι για το γεγονός ότι η Ινδία, που επιβάλλει εδώ και χρόνια πολύ υψηλούς δασμούς σε βάρος των ΗΠΑ, πρόσφατα αύξησε κι άλλο αυτούς τους δασμούς. Αυτό είναι απαράδεκτο και οι δασμοί πρέπει να αποσυρθούν!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter από το προεδρικό αεροσκάφος.

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Ιουνίου 2019