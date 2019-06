Συντριβή ελικοπτέρου στο Μανχάταν: Έσβησε η φωτιά, νεκρός ο πιλότος

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στη στέγη ενός ουρανοξύστη στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας). Εκείνη την ώρα στην περιοχή έβρεχε και είχε πέσει ομίχλη. Δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, σε μια πολυσύχναστη περιοχή της 7ης Λεωφόρου, ανάμεσα στην 51η και την 52η Οδό, σε απόσταση μερικών τετραγώνων από την Τάιμς Σκουέαρ.

Ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, που βρέθηκε στο σημείο πολύ γρήγορα, είπε στους δημοσιογράφους ότι κατά τα φαινόμενα το ελικόπτερο επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη στέγη και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέσα στο κτίριο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

This video reportedly shows the helicopter flying erratically minutes before it crash landed on top of a building in Manhattan#NewYork pic.twitter.com/zoPCMl4lFa

