Τουλάχιστον ένας νεκρός από τη συντριβή ελικοπτέρου στο Μανχάταν

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από τη συντριβή ελικοπτέρου σε κτίριο στο Μανχάταν, λίγα λεπτά μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν, ανάμεσα στην 51η και 52η Οδό.

A helicopter crashed onto 787 Seventh Avenue, a 54-story building located in midtown Manhattan, and then caught fire, authorities said. https://t.co/BQ0ADIGOVW pic.twitter.com/lj2E2pQIHo

— CNBC (@CNBC) June 10, 2019