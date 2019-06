Ελικόπτερο έπεσε πάνω σε κτίριο στο Μανχάταν

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία και την πυροσβεστική στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης μετά από πτώση ελικοπτέρου σε κτίριο στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει το Associated Press το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι τοπική ώρα.

BREAKING: New York Fire Department is responding to a helicopter that reportedly crashed into a building in Midtown Manhattan: https://t.co/SlrM4QIGz5 pic.twitter.com/qqBs6JcWyy

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Twitter, πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω βροχερού καιρού.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για ένα κτίριο 54 ορόφων, το Axa Equitable Center, όπου στεγάζονται γραφεία της BNP Paribas, της Citibank και της δικηγορικής εταιρείας Willkie Farr & Gallagher.

Όπως μετέδωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην ταράτσα κτιρίου.

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/D02CwRfzDe

— CBS News (@CBSNews) June 10, 2019