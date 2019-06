Διώκεται ο αστυνομικός που έσωσε τον εαυτό του στην αιματοχυσία σε σχολείο του Πάρκλαντ

Για αμέλεια συνελήφθη ο αστυνομικός,που ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια του λυκείου Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, όπου στις 14 Φεβρουαρίου 2018 πρώην μαθητής άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο σκοτώνοντας 14 μαθητές και τρία μέλη του προσωπικού.

Ο 56χρονος Σκοτ Πίτερσον δεν επενέβη στη διάρκεια του μακελειού και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει «δειλό».

Ο Πίτερσον, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, συνελήφθη χθες με τις κατηγορίες της αμέλειας και της ψευδορκίας έπειτα από 15 μήνες ερευνών.

Ένα μήνα μετά την τραγωδία δημοσιεύθηκε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 30 λεπτών στο οποίο εμφανίζεται ο αστυνομικός, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία, να μιλά στον ασύρματό του, να μετακινείται με το όχημά του και να παίρνει θέση έξω από το κτίριο από το οποίο έβγαιναν οι μαθητές για να γλιτώσουν, χωρίς ωστόσο να προσπαθεί να εισέλθει σε αυτό για να σταματήσει τον δράστη.

Ο Πίτερσον «δεν έκανε απολύτως τίποτα για να περιορίσει» τον απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης, όπως τόνισε ο Ρικ Σγουέρινγκεν επιθεωρητής της υπηρεσίας επιβολής του νόμου της Φλόριντα. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την πλήρη αδράνειά του, ούτε καμία αμφιβολία ότι η αδράνεια αυτή κόστισε ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ο αστυνομικός αρνήθηκε να καθορίσει την προέλευση των πυρών, προστάτευσε τον εαυτό του την ώρα που σκοτώνονταν μαθητές και συνέστησε να άλλα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έφτασαν στο σημείο να διατηρήσουν απόσταση 150 μέτρων από το κτίριο όπου εκτυλισσόταν τη τραγωδία.

Την εποχή εκείνη ο Πίτερσον ήταν αναπληρωτής σερίφης της κομητείας του Μπρόουαρντ, στην οποία ανήκει το Πάρκλαντ, όμως μετά την τραγωδία τέθηκε σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια παραιτήθηκε. Ο ίδιος δήλωσε ότι τον «στοιχειώνει» το μακελειό και υπερασπίστηκε τον εαυτό του μέσω των δικηγόρων του, δηλώνοντας ότι ακολούθησε τη διαδικασία.

Στο Twitter ο Φρεντ Γκούτενμπεργκ, που έχασε τη 14χρονη κόρη του στο λύκειο του Πάρκλαντ, έγραψε όταν ενημερώθηκε για τη σύλληψη του Πίτερσον: «Να σαπίσεις στην κόλαση». «Θα μπορούσες να έχεις σώσει κάποια από τα 17 (θύματα). Θα μπορούσες να έχεις σώσει την κόρη μου».

I have no comment except to say rot in hell Scott Petersen. You could have saved some of the 17. You could have saved my daughter. You did not and then you lied about it and you deserve the misery coming your way.https://t.co/FIxpOHDEVA

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 4 June 2019