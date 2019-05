Υποστηρικτές του Τραμπ χτίζουν τείχος στα σύνορα με το Μεξικό με ιδιωτικά λεφτά

Την κατασκευή του πρώτου μέρους του περίφημου τείχους στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού ξεκίνησε Αμερικανός πρώην στρατιωτικός, χρησιμοποιώντας χρήματα που συγκέντρωσαν μέσω Διαδικτύου οπαδοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι ο αμερικανικός τρόπος να πούμε “Κογκρέσο, δεν χρησιμεύεις σε τίποτα. Θα κατασκευάσουμε το τείχος μόνοι μας”» δήλωσε ο Τζεφ Άλεν, συνιδιοκτήτης της γης όπου ξεκίνησε να κατασκευάζεται το τείχος.

Φορώντας το γνωστό κόκκινο καπελάκι της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά», αποφασισμένος να βοηθήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να τηρήσει την υπόσχεσή του να κατασκευάσει ένα «μεγάλο, υπέροχο τείχος» στα σύνορα ο Άλεν παρακολούθησε το Σαββατοκύριακο την έναρξη των έργων.

«Δεν είμαστε Ευρώπη. Εδώ είναι Αμερική. Προστατεύουμε τα σύνορά μας» τόνισε, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Τον 56χρονο Άλεν βοηθούν και τα μέλη μιας μικρής ένοπλης πολιτοφυλακής, της United Constitutional Patriots (UCP), ο επικεφαλής της οποίας συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα επειδή είχε στην κατοχή του παράνομο όπλο. Η UCP έχει αναλάβει τη φύλαξη των αμερικανικών συνόρων μέχρι να ολοκληρωθεί το τείχος που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ.

Την κατασκευή του ιδιωτικού αυτού τείχους χρηματοδοτεί η εταιρεία We build the wall («Χτίζουμε το τείχος»), δήλωσε ο Άλεν. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τον Μπράιαν Κόλφεϊτζ, πρώην στρατιωτικό του οποίου έχουν ακρωτηριαστεί τρία μέλη, προκειμένου να βοηθήσει τον Τραμπ να εγείρει το τείχος του. Ο Κόλεφεϊτζ είναι παντρεμένος με Μεξικανή.

Ο πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Μπάνον είναι πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής.

Ήδη χρήστες του Διαδικτύου έχουν καταβάλει περισσότερα από 22 εκ. δολάρια μέσω πλατφόρμας για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του ιδιωτικού τείχους.

Ο Κόλφεϊτζ γιόρτασε το νέο τη Δευτέρα αναρτώντας ένα βίντεο. «Τα καταφέραμε» σχολίασε στο βίντεο με κεφαλαία γράμματα. «Το πρώτο τείχος που κατασκευάστηκε από ιδιωτική χρηματοδότηση θα ολοκληρωθεί σύντομα», πρόσθεσε ζητώντας νέες δωρεές «για τη χρηματοδότηση και άλλων τειχών».

“This is like our Super Bowl. This is our time to shine. To show the donors, first and foremost, that we can be trusted, that we can get the job done.” -@BrianKolfage founder of @WeBuildtheWall. First 1/2 mile nearly done.

h/t @charlottecuthbo & @PetrSvab https://t.co/uPkybU3jdE

— Jan Jekielek (@JanJekielek) 28 May 2019