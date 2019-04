Σρι Λάνκα: 42 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από εκρήξεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις έξι εκρήξεις που σημειώθηκαν σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, και σε περιοχές κοντά σ' αυτή, κατά τον πρώτο επίσημο απολογισμό, που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα από την αστυνομία της χώρας.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κατέγραψε συνολικά έξι εκρήξεις, σε τρία πολυτελή ξενοδοχεία και μια εκκλησία της πρωτεύουσας και σε ακόμη δύο εκκλησίες κοντά στο Κολόμπο, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Μια από τις εκκλησίες οι οποίες επλήγησαν βρίσκεται στο Νεγκόμπο, βόρεια της πρωτεύουσας.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0

— Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 Απριλίου 2019