Η λαχταριστή επίδειξη μόδας στο βελγικό Salon du Chocolat

Ιδιαίτερο... βάρος είχαν τα «ρούχα» που φόρεσαν τα μοντέλα σε επίδειξη μόδας στο ετήσιο Salon du Chocolat στο Βέλγιο. Μία από τις εμφανίσεις, για παράδειγμα, είχε πέντε κιλά σοκολάτας και τρία κιλά κακάο.

Η επίδειξη μόδας στο Salon du Chocolat, που φιλοξενεί εκδηλώσεις για την βελγική σοκολάτα, «την καλύτερη στον κόσμο», περιλάμβανε πασαρέλα με 13 σύνολα φτιαγμένα από σοκολάτα.

