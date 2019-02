Τι υποστηρίζει το National Enquirer για τις καταγγελίες περί εκβιαστικών μέιλ στον Τζεφ Μπέζος

Η American Media Inc, ιδιοκτήτρια του σκανδαλοθηρικού περιοδικού National Enquirer, υποστήριξε σήμερα πως ενήργησε νόμιμα στα ρεπορτάζ της για τον Τζεφ Μπέζος, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της Amazon.com Inc, και ότι θα ερευνήσει εμπεριστατωμένα τις κατηγορίες του για εκβιασμό και θα λάβει όποιο μέτρο είναι απαραίτητο.

Ο Μπέζος κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, την AMI ότι προσπαθεί να τον εκβιάσει με την απειλή ότι θα δημοσιεύσει «προσωπικές φωτογραφίες» που ο Μπέζος φέρεται ότι έστειλε στη φιλενάδα του, αν ο δισεκατομμυριούχος δεν δηλώσει δημόσια ότι το ρεπορτάζ του σκανδαλοθηρικού εντύπου γι' αυτόν δεν είχε πολιτικά κίνητρα.