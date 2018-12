Διέφυγε ο δράστης της επίθεσης στο Στρασβούργο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς απόψε στο κέντρο του Στρασβούργου, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης διαφεύγει, ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί και καταδιώκεται.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό της η τοπική εφημερίδα DNA (Dernieres nouvelles d' Alsace), ο ένοπλος άνοιξε πυρ στην οδό Γκραν Αρκάντ. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς την Γκραν Ρι, όπου συνέχισε να πυροβολεί.

Μία αστυνομική πηγή, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μια πηγή της εισαγγελίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κίνητρο του δράστη δεν είναι σαφές προς το παρόν και διεξάγεται έρευνα για το αν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πλατεία Κλεμπέρ, στην παλιά πόλη του Στασβούργου, όπου είναι στημένο ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ.

«Κλεισμένοι» στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι αρχές κάλεσαν επίσης μέσω του Twitter τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς φήμες, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν επίσης όσους βρίσκονταν στο κτίριο να παραμείνουν εκεί και να μην βγουν έξω, όπως ανέφερε στο Twitter η ευρωβουλευτής της Ελιάς Εύα Καϊλή. Στο κτίριο βρίσκονται επίσης μεταξύ άλλων και οι ευρωβουλευτές Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Κύρτσος και Δημήτρης Παπαδημούλης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

🔴🇫🇷 URGENT : Le bilan s'alourdit à un mort et six blessés. Le quartier #Kleber, de la grand rue et du marché de Noël sont bouclés. Le tireur est en fuite. #Castaner a quitté précipitamment l'Elysée. Vidéo des coups de feu entendus à #Strasbourg... pic.twitter.com/NnVO9mJIdK — La Plume Libre (@LPLdirect) 11 Δεκεμβρίου 2018