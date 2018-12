Πυροβολισμοί με νεκρό σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο κέντρο του Στρασβούργου, κοντά σε χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η Πυροσβεστική της Γαλλίας κάνει λόγο για έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι δράστες, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης.

