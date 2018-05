«Ο Μόργκαν Φρίμαν μου σήκωνε τη φούστα και με ρωτούσε αν φοράω εσώρουχο»

Άλλο ένα καρφί ήρθε να μπει βαθιά στο ήδη πληγωμένο σώμα του Χόλιγουντ, με τα σκάνδαλα σεξουαλικών παρενοχλήσεων και κακοποιήσεων από γνωστά μέλη του, ηθοποιούς και παραγωγούς, να έχουν λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας. Μία νέα καταγγελία, αυτή τη φορά για τον πασίγνωστο ηθοποιό Μόργκαν Φρίμαν, ήρθε να ταρακουνήσει ξανά τον κόσμο του θεάματος.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του CNN, αρκετές γυναίκες κατήγγειλαν τις πράξεις του γνωστού ηθοποιού είτε με την ταμπέλα του παραγωγού είτε του ηθοποιού, είτε του συνεντευξιαζόμενου.

Συνολικά 16 άνθρωποι μίλησαν στο CNN για τον Φρίμαν, εκ των οποίων οι οκτώ ανέφεραν ότι υπήρξαν θύματα παρενόχλησης, άλλες έκαναν λόγο για απρεπή συμπεριφορά του, ενώ περιέγραψαν ότι υπήρξε και ένα μοτίβο ανάρμοστης συμπεριφοράς και μέσα στην εταιρεία παραγωγής του, τη Revelations Entertainment.

Μία νεαρή βοηθός παραγωγής στην ταινία «Going in Style» ανέφερε σχετικά: «Προσπαθούσε να μου σηκώσει τη φούστα και ρωτούσε αν φορούσα εσώρουχο». Συμπλήρωσε ότι προχώρησε σε ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως να την αγγίζει χαμηλά στη μέση ή σχόλια για το σώμα της.

Μία άλλη γυναίκα, που ήταν βασικό μέλος της παραγωγής της ταινίας « Now You See Me» το 2012, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο, ότι ο Φρίμαν την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, τόσο εκείνη, όσο και τη βοηθό της, κάνοντας σχόλια για το σώμα τους.

«Γνωρίζαμε ότι όταν θα ερχόταν, δεν θα έπρεπε να φοράμε κάτι που να τονίζει τα στήθη μας, τα οπίσθιά μας, και γενικά κολλητά ρούχα», τόνισε.

Ωστόσο οι καταγγελίες δεν έμειναν μόνο εντός των πλατό, καθώς μία δημοσιογράφος του CNN, η οποία συνυπέγραψε το άρθρο, η Κλόι Μελάς λέει ότι κι εκείνη έπεσε θύμα της συμπεριφοράς του, πριν από ένα χρόνο, όταν του πήρε συνέντευξη για το «Going in Style».

Η Mελάς, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν έξι μηνών έγκυος, δήλωσε ότι ο Φρίμαν μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα, της κράτησε το χέρι για να μη φύγει, λέγοντας της: Είσαι για «φάγωμα».