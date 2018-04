Κατακραυγή για εστιατόριο που γνωστοποίησε τα ονόματα πελατών που έκλεισαν τραπέζι και δεν εμφανίστηκαν

Μια μάλλον ιδιαίτερη χρήση του Twitter έκανε το εστιατόριο Bully's στο Κάρντιφ της Ουαλίας, ανεβάζοντας τα πλήρη στοιχεία των πελατών που έκαναν κρατήσεις και δεν προσήλθαν ποτέ.

Όπως δηλώνει ο ιδιοκτήτης του Russell Bullimore, το ποτήρι ξεχείλισε όταν το Σάββατο είχε κλεισμένα δύο τραπέζια και οι πελάτες δεν εμφανίστηκαν. Όταν τους πήρε τηλέφωνο και δεν το σήκωσε κανείς, ήταν σίγουρος πια για το τι έπρεπε να κάνει. Να βγει στο Twitter να μοιραστεί τον θυμό του.

Και έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμα και τους αριθμούς των κινητών τους τηλεφώνων. Μία εκ των δύο, η Emily Quinlan, του απάντησε στο Twitter ότι δεν πήγε εξαιτίας έκτακτου γεγονότος. Πριν υποσχεθεί πως θα απευθυνθεί στις Αρχές για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών της δεδομένων και την online γελοιοποίηση: «Η παντελής έλλειψη επαγγελματισμού και ευπρέπειας σού έχει χάσει ξεκάθαρα πολλή πελατεία», είπε η πελάτισσα.

Decorum has clearly lost you a lot of custom already. It was a table for two and I highly doubt you lost £400. Maybe you should reconsider the industry in which you work. Absolute joke

Τα προσβλητικά tweets κατέβηκαν φυσικά και το εστιατόριο, στο φως του γενικευμένου σάλου που επικράτησε στο κοινωνικό μέσο με τα καμώματά του, απολογήθηκε, αν και η ζημιά είχε ήδη γίνει. Την ώρα βέβαια που ζητούσε συγνώμη στην Quinlan, το Bully's ευχαριστούσε ταυτοχρόνως θερμά χρήστη του Twitter που αποκαλούσε την πελάτισσα «εγωιστική αγελάδα»!

Πλέον όλα έχουν σβηστεί, ακόμα και το απολογητικό tweet, στο οποίο ο ιδιοκτήτης μοιραζόταν τον θυμό του για όλους αυτούς που του κλείνουν τραπέζια και δεν εμφανίζονται ποτέ: «Χάνω περίπου 12 ανθρώπους τη βδομάδα που κάνουν κράτηση και μιλάμε για 40 λίρες το άτομο. Σε έναν χρόνο, μπορεί να φτάσει στις 50.000 λίρες», έγραψε για τη ζημία του ο Bullimore.

I’m sorry, but who are you apologising to exactly? Because it certainly isn’t me.. the girl who’s personal details you shared with your 9,000 followers. If you think this pathetic excuse of an ‘apology’ will suffice you are sadly mistaken.

— Emily Quinlan (@EmileeQuinlan) 22 Απριλίου 2018